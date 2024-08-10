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Врач назвала признак дыни, созревание которой ускорили

Диетолог Соломатина: ускорение созревания лишает дыни их запаха

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Распознать дыню, созревание которой ускорили, можно по отсутствию запаха. Такие плоды часто безвкусные. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Дыня содержит вещества, которые борются с воспалением в организме, поддерживают иммунитет и здоровье кожи и зубов. Однако она может накапливать вредные нитраты, поэтому лучше покупать дыню в магазинах. При этом есть гарантия, что партию проверили на содержание нитратов, контроль за которыми в последние годы стал жестче.

Нарезанные арбузы и дыни также можно покупать только в магазинах, где есть холодильники. Иначе дыней можно отравиться. Лучше отказаться от дынь с вмятинами: есть опасность, что гнилостные процессы распространились по всему плоду. Перед употреблением дыни нужно обязательно мыть, подчеркнула Соломатина.

Чтобы выбрать вкусную дыню, нужно ориентироваться на запах.

«Если дыня не пахнет, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой, но будет безвкусной», — объяснила врач.

Ранее врач рассказала, сколько можно съесть арбуза и дыни за раз.

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