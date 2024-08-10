Ученые нашли дешевый способ охлаждения зданий во время летней жары

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли доступный и масштабируемый способ охлаждения зданий летом. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Команда сосредоточилась на лучистом тепле, которое приносится электромагнитными волнами и распространяется по всему широкополосному спектру на уровне земли между постройками, улицами и другими объектами.

Лучистое тепло сложнее отражать в пространство, поскольку оно перемещается между строениями в более широком спектре (так называемом атмосферном окне), чем нисходящая с неба солнечная энергия. Обратный эффект наблюдается в холодное время года, затрудняя обогрев домов.

Ученые выяснили, что материалы на основе крайне распространенного пластика полипропилена эффективны для пассивного радиационного охлаждения.

«Мы были особенно взволнованы, когда обнаружили, что такие материалы, как полипропилен, который мы получили из бытового пластика, могут избирательно излучать или поглощать тепло в атмосферном окне очень действенно», — уточнили авторы открытия.

По словам исследователей, новая методология может легко масштабироваться и будет особенно эффективна для малообеспеченных сообществ с ограниченным или отсутствующим доступом к системам охлаждения и отопления, в которых наблюдается рост числа жертв в результате экстремальных погодных явлений по всему миру.

Ранее ученые назвали самый эффективный способ охлаждения городов с помощью крыш.