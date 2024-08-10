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Россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды в ночь на 12 августа

Во всех регионах РФ в ночь на 12 августа будет наблюдаться звездопад Персеиды

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В ночь на 12 августа на всей территории России можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

Ученый сообщил, что радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие северного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь.

Метеорные потоки происходят из обломков комет. Источником Персеид является комета 109P/Свифта-Туттля. Когда обломки попадают в атмосферу Земли, сопротивление воздуха делает их очень горячими, заставляя воздух вокруг них светиться и оставляя за собой огненный хвост — конец «падающей звезды».

Летний период и отсутствие засветки от Луны обеспечивают благоприятные условия наблюдения Персеид в 2024 году. Обычно звездопад наблюдается с конца июля до завершения августа. Вне этих дат можно будет заметить только отдельные вспышки на небе.

До этого сообщалось, что комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «дьявольская комета», поставила в тупик астрономов во время последнего сближения с Землей. Специалисты заметили у объекта второй хвост, простирающийся в противоположную сторону движения 12P, что противоречит законам физики.

Ранее стало известно, когда можно понаблюдать за парадом планет.

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