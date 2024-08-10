Врач объяснила, можно ли принимать душ в контактных линзах

В линзах можно принимать душ и ванну, но важно избегать сильного напора воды. При купании в море нужно защитить линзы от контакта с водой. Об этом aif.ru рассказала врач-офтальмолог Шахло Махкамова.

«Если вы планируете просто принять душ или ванну, можно не снимать линзы. Но, что надо помнить, — сильный напор воды, который направляется в лицо, может их смыть», — объяснила врач.

Морская вода может повредить микропленку на поверхности линз, из-за чего могут возникнуть сухость и воспаление глаз. Поэтому при купании в море нужно надеть маску или очки для плавания. Лучше всего для контакта с водой выбирать однодневные линзы. После купания нужно закапать увлажняющие капли, поменять линзы на новые и закапать еще раз.

Также нежелательно нырять в линзах, чтобы избежать инфекций глаза. А ходить в баню можно только в однодневных линзах, которые нужно сменить после выхода из парной. Многоразовые линзы могут деформироваться из-за высоких температур.

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