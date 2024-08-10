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Фрукты могут защитить от старческой депрессии, выяснили ученые

Health: три порции фруктов в день снижают риск депрессии в пожилом возрасте

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Shutterstock

Большее потребление фруктов в среднем возрасте снижает риск депрессии при старении. Об этом сообщает Health.

Ученые проанализировали данные почти 14 тысяч пациентов в возрасте около 50 лет. За ними наблюдали на протяжении более чем 20 лет. Те, кто потреблял наибольшее количество фруктов (не менее трех порций в день), сократили риск депрессии в пожилом возрасте на 21%.

«Исследования по всему миру показывают, что распространенность депрессии у пожилых колеблется от 17,1% до 34,4%. Это связано со снижением качества жизни и повышенным риском болезней и летальных исходов», — рассказали ученые.

В анкетах, которые использовали авторы работы, учитывалось потребление апельсинов, мандаринов, папайи, бананов, арбуза и других растений, которые часто едят в Сингапуре. В западных странах распространены другие продукты, поэтому результаты аналогичного исследования в них могут отличаться.

Однако возможно, что результаты ученых объясняются общей пользой фруктов. Они помогают защитить клетки от повреждения активными формами кислорода, а также смягчают воспаление в нервной системе. Ранее было показано, что эти факторы повышают риск депрессии.

При этом овощи не имели защитного эффекта. Ученые связывают это с тем, что фрукты едят сырыми, а овощи чаще термически обрабатывают. Возможно, при этом теряются полезные вещества, которые снижают риск депрессии.

Ранее врач рассказала, что мурашки в конечностях могут указывать на рассеянный склероз.

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