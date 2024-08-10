Врач рассказал, на что указывают отеки в области живота

Отеки в области живота, мошонки и конечностей, а также отеки лица, и, в частности, век могут указывать на нефротический синдром, рассказала «Газете.Ru» врач-уролог сети «Клиника Фомина» Дарья Фирсова.

«Нефротический синдром – это симптомокомплекс, развивающийся на фоне поражения почек. Он проявляется большим или наоборот низким количеством белка в моче, сильными отеками. При этом у человека сохраняется нормальное давление. Многое зависит от причин развития синдрома», – рассказала Фирсова.

По словам врача, симптомокомплекс развивается вследствие снижения функциональной активности почек при наличии заболеваний почек или протекающих с вторичным вовлечением почек патологий.

«В число причин развития нефротического синдрома входит сахарный диабет, тромбоз сосудов почек, преэклампсия, опухоли почек, пиелонефрит и другие патологии», – рассказала врач.

При появлении отеков следует сдать общие анализы мочи и крови, а также обратиться к врачу-урологу или нефрологу.

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