проект

>

Врач рассказал, на что указывают отеки в области живота

Врач Фирсова: отеки в области живота указывают на тромбоз сосудов почек

close
100%
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Отеки в области живота, мошонки и конечностей, а также отеки лица, и, в частности, век могут указывать на нефротический синдром, рассказала «Газете.Ru» врач-уролог сети «Клиника Фомина» Дарья Фирсова.

«Нефротический синдром – это симптомокомплекс, развивающийся на фоне поражения почек. Он проявляется большим или наоборот низким количеством белка в моче, сильными отеками. При этом у человека сохраняется нормальное давление. Многое зависит от причин развития синдрома», – рассказала Фирсова.

По словам врача, симптомокомплекс развивается вследствие снижения функциональной активности почек при наличии заболеваний почек или протекающих с вторичным вовлечением почек патологий.

«В число причин развития нефротического синдрома входит сахарный диабет, тромбоз сосудов почек, преэклампсия, опухоли почек, пиелонефрит и другие патологии», – рассказала врач.

При появлении отеков следует сдать общие анализы мочи и крови, а также обратиться к врачу-урологу или нефрологу.

Ранее стало известно, что доноры спермы и яйцеклеток больше не смогут быть анонимными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами