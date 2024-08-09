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Ученые нашли связь между серотонином и реакцией людей на неприятные события

NatComms: высокий уровень серотонина делает человека склонным к риску

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Британские ученые из Оксфордского университета изучили взаимосвязь между уровнем серотонина в организме и реакцией людей на негативные события. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Серотонин в мозге помогает нервным клеткам лучше взаимодействовать. Он влияет на сон (управляют циклами сна и бодрствования) и аппетит, состояние мышц и работу организма, характер и настроение, регулирует интенсивность тревоги, счастья и настроения в целом.

В исследовании приняли участие 26 участников, которым давали препарат для повышения уровня серотонина, а также 27 участников контрольной группы. Добровольцам предложили выполнить ряд заданий, измеряющих способность к обучению и контролю своего поведения.

Ученые обнаружили, что повышение уровня серотонина позволило людям лучше управлять своим поведение, особенно при воздействии негативной информации. Также выяснилось, что повышенный серотонин благоприятно влияет на различные типы памяти.

По словам специалистов, большое количество серотонина в мозге может сделать человека склонным к риску, поскольку в таком состоянии персона легче переносит неприятные события (например, проигрыш денег). При этом реакции на положительные происшествия остаются без изменений.

«Это показывает, что серотонин, который участвует в возникновении депрессии и в эффектах антидепрессантов, играет большую роль в обработке негативных вещей, а не в усилении позитивных реакций», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые нашли связь между серотонином и женской фертильностью.

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