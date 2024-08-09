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Ученые открыли новый механизм формирования тканей животных

SciAdv: найден способ перехода живых тканей из плоских формы в трехмерные

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Andre Karwath aka Aka/Wikipedia

Немецкие ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка и других научных учреждений обнаружили механизм, отвечающий за переход живых тканей из плоских форм в объемные. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Для этого специалисты изучили развитие плодовой мушки Drosophila и ее крылового дискового мешочка, который переходит от неглубокой куполообразной формы к изогнутой складке и позже становится крылом взрослой мухи.

Исследователи разработали метод измерения трехмерных изменений формы и анализа поведения клеток во время этого процесса. Используя физическую модель, основанную на программировании формы, они обнаружили, что движения и перегруппировки клеток играют ключевую роль в формировании ткани.

Чтобы подтвердить, что перестроенные клетки являются основной причиной выворачивания кармана, ученые проверили это, уменьшив движение клеток, что, в свою очередь, вызвало проблемы с процессом формирования ткани.

Эти инструменты помогают нам понять, как животная ткань трансформирует свою форму и размер в трех измерениях, отметили специалисты.

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