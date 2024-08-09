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Деревья почти перестают охлаждать города в периоды сильной жары, выяснили ученые

SCS: охлаждение городов за счет зелени падает на 60% во время тепловых волн

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Озеленение городов для смягчения последствий экстремальной жары может быть не такой эффективной мерой, как считалось раньше. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралии и Китая. Исследование опубликовано в научном журнале Sustainable Cities and Society (SCS).

Снижение температуры за счет зеленых насаждений в летних условиях, составляет около 1°C–2°C в течение суток. Большая часть охлаждающего эффекта достигается в результате транспирации, когда деревья выделяют водяной пар через свои листья, поглощая тепло и делая воздух прохладнее.

Но в условиях теплового стресса деревья начинают защищаться от пересыхания, удерживая свой сок. Это снижает интенсивность транспирации.

В новом исследовании ученые использовали данные из глобальной базы данных о движении сока в более 700 видов деревьев во время тепловых волн. Как показали расчеты, при повышении температуры до 34°C охлаждающая способность двух третей древесных пород падает на 60% по сравнению с предыдущими оценками.

Исследователи подчеркнули, что в периоды тепловых волн необходимо поддерживать охлаждающую способность деревьев за счет обильного орошения, увеличив полив примерно на 20%.

Кроме того, свою роль могут сыграть генетически модифицированные деревья, чей температурный порог повышен с 34°C до 45°C, добавили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что экстремальная жара повышает риск рождения больных детей.

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