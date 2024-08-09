Ученые выявили способ попадания на Землю микроорганизмов из космоса

Международная космическая станция (МКС) может служить «перевалочным пунктом», через который микроорганизмы могут попадать на Землю из глубокого космоса. Об этом главный специалист Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Елена Шубралова рассказала РИА Новости.

Согласно материалу агентства, с 2010 года на МКС проводится эксперимент «Тест», который заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и его последующей доставке на Землю для изучения. Анализ образцов позволяет определить наличие микроорганизмов на поверхности МКС, их происхождение и устойчивость в условиях космоса.

По словам Шубраловой, микроорганизмы на внешней стороне МКС могут иметь как земное, так и внеземное происхождение. Станция представляет собой открытую систему, и при выполнении внекорабельных работ люди могут заносить микроорганизмы и химические элементы на станцию, а также переносить их в космическое пространство при шлюзовании и выполнении работ.

«Потом это может быть «ненароком» доставлено на Землю с возвращаемыми грузами и космонавтами», — сказала Шубралова.

Специалист также отметила, что каждый виток полета МКС пересекает потоки метеороидов, принадлежащих одному или нескольким из 36 кометных хвостов. Шубралова предоставила расчёты ЦУП ЦНИИмаш, согласно которым станция находится под защитой Земли 92,8 суток в году, то есть только четверть от общего времени. Таким образом, по ее словам, с внешней стороны станции можно получить материал для исследования кометного вещества.

До этого австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического института провели первое в своем роде изучение влияния условий космоса на восприятие ароматов еды.

Ранее орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26» осенью.