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Глиттер на Марсе поможет согреть планету, выяснили ученые

SciAdv: распыление наночастиц на Марсе усилит парниковый эффект

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@HopeMarsMission/twitter.com

Американские ученые из Северо-Западного университета и Университета Центральной Флориды предложили способ повысить температуру на Марсе и сделать планету более пригодной для заселения человеком с помощью распыления металлических наночастиц, напоминающих глиттер, или блестки. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

По словам специалистов, нанопыль усилит парниковый эффект, сделав Красную планету теплее. Для такого проекта потребуется миллионы тонн материала, однако это составит в 5000 раз меньше затрат по сравнению с другими проектами по согреванию соседнего мира.

Исследователи считают, что «блестки» в необходимых количествах можно добывать из распространенных на Марсе металлических минералов, таких как алюминий и железо.

Согласно расчетам команды, нановещество в атмосфере сможет удерживать пыль в марсианской атмосфере в 10 раз дольше, чем это происходит в естественных условиях. Если выпускать состав с постоянной скоростью в объеме 30 литров в секунду, это приведет к потеплению, таянию поверхностного льда и повышению атмосферного давления.

Процесс может занять несколько десятилетий, но в конечном итоге нагреет Марс более чем на 28°C. Это сделает планету достаточно теплой для обитания фотосинтетических микробов, которые будут выделять кислород.

Ранее марсоход Preservance обнаружил потенциальные следы древней микробной жизни на Марсе.

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