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Найден ген, усиливающий способность иммунных клеток бороться с раком

SТТТ: ген LMO4 усиливает способность Т-клеток бороться с раком

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Shutterstock

Ученые из Института иммунотерапии имени Лейбница в Германии обнаружили, что ген LMO4 может усиливать стволовые свойства Т-клеток, повышая их эффективность в борьбе с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (SТТТ).

Стремясь выявить новые способы клеточной терапии рака, ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах и человеческих клеточных культурах. Исследователи сосредоточились на изучении работы Т-клеток — лимфоцитов, которые помогают иммунной системе избавляться от патогенов.

С помощью CRISPR activation screen, метода поочередной активации различных генов в клетках, ученые обнаружили, что один из них может буквально «омолаживать» Т-лимфоциты. Речь идет о гене LMO4. Когда исследователи повысили активность LMO4 в лимфоцитах, они увидели, что эти иммунные начали переходить в «стволоподобное» состояние. Стволовые клетки – это так называемое «сырье» для организма. Из них могут генерироваться определенные клетки со специализированными функциями.

Модифицированные с помощью LMO4 Т клетки продемонстрировали способность к быстрому разрастанию, улучшенную жизнеспособность и замедленное старение.

Дальнейшие исследования показали, что активация LMO4 Т запускает особый сигнальный путь, связанный с молекулой под названием IL-21 и белком STAT3. Когда IL-21 связывается со своим рецептором на поверхности Т-клеток, он запускает серию реакций, активирующих STAT3. Затем этот белок перемещается в ядро Т-клетки и «включает» специфические гены, которые помогают клетке расти, выживать, лучше распознавать раковые клетки и атаковать их.

Ранее ученые выяснили, как избежать диабета при высоком генетическом риске.

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