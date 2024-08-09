Ученые обнаружили неочевидный источник выбросов мощного парникового газа

Американские ученые из Аляскинского университета в Фэрбенксе нашли источник значительных выбросов парникового газа метана. Им оказались травянистые поля и луга в северных регионах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Парниковый эффект метана в 25–34 раза сильнее по сравнению с углекислым газом, открытие усиливает опасения по поводу перспектив дальнейшего изменения климата.

Обычно выбросы метана связаны с водно-болотными угодьями, где низкий уровень кислорода в водонасыщенных почвах благоприятствует метаногенным микробам.

В новом исследовании команда выбрала 25 участков в сухих горных лесах, лугах и тундре. Ученые измерили потоки метана в более чем 1200 точках в течение трех лет.

Как показало открытие, метановая эмиссия на более сухих участках исследования оказалась в некоторых случаях были в пять раз выше, чем на заболоченных территориях.

По словам ученых, больше всего метана содержится в так называемых едомах — осадочных возвышенностях, распространенных в северных регионах по всему миру. Это связано с образованием таликов — незамерзающих «карманов» в почве, где выделяющие метан микробы остаются активными круглый год.

Исследователи отметили, что с продолжением потепления Арктики в полярных регионах будет появляться все больше и больше новых таликов.

Ранее ученые выяснили, что к 2100 году тундры покроются высокой зеленой растительностью.