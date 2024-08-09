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Спортивная активность сидящих на диете мышей озадачила ученых

P&B: 40%-й дефицит калорий не сказался на результатах тренировок и массе мышей

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Wikimedia Commons

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что сокращение ежедневного потребления калорий на 20% и более не влияет на уровень энергии, необходимый для физической активности. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов на мышах. Исследование опубликовано в научном журнале Physiology & Behavior (P&B).

Команда в течение трех недель наблюдала за грызунами, которым предоставили возможность свободно бегать в колесе. Затем животным на неделю урезали рацион на 20% от ценности в калориях, а еще через одну неделю — на 40%.

Оказалось, что почти двукратное сокращение доступной энергии не повлияло на активность мышей. Дистанция, которую ежедневно пробегали зверьки, снизилась лишь на 11%.
Ученые полагают, что любовь к тренировкам может быть вызвана повышением уровня дофамина и каннабиноидов в мозге, высвобождаемых при беге.

Исследователей также озадачил факт сохранения массы тела мышей. Несмотря на 40%-й дефицит калорий и ежедневные нагрузки, животные за неделю похудели лишь на 4%, что примерно соответствует результатам людей, придерживающихся диеты.

Специалисты отметили, что пока не знают, за счет чего у бегающих грызунов поддерживается стабильная масса тела. Это может быть связано с сокращением других видов активности или повышением эффективности метаболизма.

По словам ученых, их открытие может быть полезно для людей, желающих привести себя в форму и сталкивающихся с проблемой сохранения массы вопреки тренировкам и дефициту калорий.

Ранее исследователи раскрыли приемы, позволяющие существенно снизить потребление калорий.

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