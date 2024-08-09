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Ученые нашли сокровища в обломках легендарного испанского галеона «Сан-Хосе»

ICANH: на месте крушения испанского парусника XVIII обнаружили золотые артефакты

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Colombian Presidency

Ученые из Колумбийского института антропологии и истории (ICANH) объявили о находке новых артефактов на месте крушения испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году в Карибском море. Подводное обследование обломков показало наличие золотых изделий и других предметов, сообщается на официальном сайте ICANH.

«Результаты этого исследования выявили беспрецедентный набор археологических свидетельств, которые значительно расширили наши знания», — говорится в заявлении команды, отвечавшей за исследование.

Помимо золотых предметов, подводный дрон также обнаружил кувшины, стеклянные бутылки, фарфоровые изделия, керамику, чугунные пушки и якорь парусника.

«Сан-Хосе» был флагманом флота Испании. Судно пошло ко дну в результате сражения с британским флотом недалеко от современной колумбийской Картахены в битве при Бару 8 июня 1708 года. Из 600 членов экипажа спаслась лишь горстка матросов.

Согласно историческим документам, галеон затонул с грузом сокровищ, которые вез из Нового Света ко двору короля Испании Филиппа V. Среди ценностей могли быть сундуки с изумрудами и около 200 тонн золотых монет. Стоимость этих богатств может составлять миллиарды долларов США по современному курсу.

Колумбия впервые объявила об открытии «Сан-Хосе» в 2015 году, до этого момента корабль долгое время искали охотники за сокровищами.

Ранее в Гибралтарском проливе нашли парусник берберийских пиратов с грузом кастрюль и коллекцией награбленных товаров.

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