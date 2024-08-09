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Ученые выяснили, чем опасна для собак вода из уличных источников

TAMU: общественные питьевые источники могут заразить питомцев лептоспирозом

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Depositphotos

Американские ученые-ветеринары из Техасского университета A&M (TAMU) призвали владельцев собак не поить своих любимцев из общедоступных источников во время летней жары. Такие места могут содержать патогены, опасные для жизни и здоровья питомцев. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Как показали анализы проб из некоторых уличных резервуаров, в их воде могут содержаться возбудители питомникового кашля (респираторной инфекции собак), папилломы собак, сальмонеллы, лямблии, кишечные палочки и вызывающие лептоспироз бактерии. Последнее заболевание поражает печень и почки, и может угрожать жизни животного.

Специалисты также рекомендовали хозяевам собак обращать внимание на качество воды в общественных источниках, и не разрешать питомцам пить, если жидкость мутная или застоявшаяся.

Чтобы обезопасить любимца, ветеринары советуют брать на прогулки в жаркую погоду складную миску и свежую воду в бутылке. Если их не оказалось под рукой, лучшим решением будет зайти в ближайшее кафе или магазин и приобрести чистую воду там.

Ученые напомнили, что те же правила касаются домов, в которых живет несколько питомцев. По возможности рекомендуется обеспечить каждого любимца индивидуальной посудой для питья и корма. Это поможет снизить риск вспышки инфекций.

Ранее исследователи выяснили, что стресс хозяев может передаваться их собакам.

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