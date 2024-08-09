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Ученые выяснили, как формируются пугающие воспоминания

CellRep: нервные клетки миндалевидного тела помогают запоминать пугающие события

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Depositphotos

Ученые из Орхусского университета (Дания) в составе международного научного коллектива обнаружили, что нейроны миндалевидного тела помогают формировать воспоминания о «страшных» событиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (CellRep).

В рамках эксперимента ученые распределили мышей на две группы. На первую группу пять раз подряд воздействовали звуковым сигналом и последующим легким ударом электрическим током по лапе. Вторая группа мышей не подвергалась удару током, применялись только звуковые сигналы.

Через 24 часа всех мышей протестировали на наличие страшных воспоминаний. Ученые снова применили звук, который использовался в первой части эксперимента, но не били мышей током. Все животные замирали при звуке, но мыши из первой группы оставались неподвижными намного дольше — они ожидали болевого воздействия.

Перед тем, как приступить ко второй части исследования, ученые пометили нервные клетки, которые активировались в мозге мышей при воспоминании о пугающем опыте. Эти клетки представляли собой тормозные нейроны в миндалевидном теле головного мозга. Активация этих клеток предотвращала острую реакцию мышей на страх. Когда ученые ограничили интенсивность работы таких нейронов, животные начали замирать на более длительное время, ожидая удара током.

Исследователи надеются, что на основе полученных результатов в будущем удастся разработать новые методы лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Однако, несмотря на сходства структуры человеческого и мышиного мозга, могут возникнуть сложности.

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