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Найден новый белок, отвечающий за здоровье кожи

Cell Reports: белок CARD14 защищает кожу от экземы и псориаза

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Shutterstock

Ученые из центра детского здоровья при Университете Цинциннати обнаружили, что белок CARD14 и связанный с ним клеточный путь отвечает за здоровье кожи, препятствуя развитию экземы и псориаза. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

В ходе экспериментов на животных и лабораторных клеточных культурах ученые выявили ранее неизвестный клеточный путь, центральная роль в регуляции которого принадлежит белку CARD14. Этот белок синтезируется в кератиноцитах (основных клетках эпидермиса человека) и эндотелиальных клетках (выстилающих стенки артерий, вен и лимфатических сосудов).

Исследователи обнаружили, что CARD14 регулирует участвующий в контроле клеточного роста белок MYC, который при некорректной работе может способствовать развитию рака. Также было установлено, что взаимодействие между этими двумя белками важно для поддержания здорового кожного барьера и защиты от различных воспалительных заболеваний. Мутации в CARD14, напротив, коррелировали с повышенным риском развития экземы, атопического дерматита и псориаза.

Ученые надеются, что это открытие в будущем позволит им разработать новые лекарства, устраняющие кожные заболевания и поддерживающие здоровый микробиом этого органа. Также исследователи планируют использовать CARD14 для диагностики рака.

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