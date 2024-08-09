Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли признак раннего инсульта, возникающий в молодости

JECH: низкая когнитивная функция у подростков повышает риск инсульта к 50 годам

close
100%
Shutterstock

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и других научных учреждений обнаружили признак раннего инсульта, возникающий в подростковом возрасте. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Epidemiology & Community Health (JECH).

Низкая когнитивная функция означает снижение памяти, умственной работоспособности и других умственных возможностей по сравнению с исходным уровнем.

Как показал анализ данных медосмотров 1,7 млн молодых людей, снижение когнитивной функции в возрасте 13-20 лет указывало на повышенный риск инсульта к 50 годам и ранее.

Исследователи обнаружили, что у подростков со средним и низким уровнем когнитивных функций шансы нарушения кровотока в мозге были в 1,78-2,68 раза выше, чем у их сверстников с высоким уровнем когнитивных функций.

Когда ученые рассмотрели только ишемические (вызванные тромбами) инсульты, риск стал еще более выраженным. Подростки со средней когнитивной функцией столкнулись с 1,92-кратным повышением шансов болезни, а те, у кого когнитивная функция была низкой, имели 2,97-кратный повышенный риск ишемического инсульта.

Исследование также выявило заметную разницу в базовых характеристиках среди групп когнитивных функций. Подростки с низкой когнитивной функцией с большей вероятностью имели избыточный вес или ожирение, с меньшей вероятностью закончили среднюю школу и с большей вероятностью жили в районах с более низким социально-экономическим статусом.

Результаты показывают, что когнитивная функция в подростковом возрасте переплетена с различными социальными аспектами здоровья, которые могут дополнительно влиять на риск инсульта.

Ранее ученые выяснили факторы, повышающие риск летального исхода при инсульте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами