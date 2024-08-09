Ученые создали пластырь с микроиглами для борьбы с воспалением десен

Растворимый пластырь с микроиглами может улучшить восстановление пародонта — тканей, окружающих зуб. Это показало исследование, опубликованное в журнале Med-X.

Пародонтит, то есть воспаление десен, возникает при нарушении состава бактериального сообщества рта. При этом возникает хроническое воспаление, которое не позволяет избавиться от бактерий, а также приводит к повреждению здоровых тканей. Текущие методы лечения обычно направлены только на уничтожение бактерий, но не на управление воспалением.

В предыдущих работах ученые выяснили, что антибиотик Азитромицин не только подавляет рост бактерий, но и «успокаивает» воспалительные иммунные клетки. Они разработали растворимый пластырь с микроиглами, в который загрузили микрочастицы для локальной и безболезненной доставки азитромицина в ткани десны.

Эксперименты показали, что микроиглы обеспечили проникновение антибиотика в периодонт. При этом снизились уровни воспалительных молекул цитокинов, а также был подавлен рост бактерий. Также улучшилось заживление тканей и регенерация кости десны.

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