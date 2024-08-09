Употребление марихуаны способствует развитию опасного вида рака, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии нашли связь между употребление марихуаны способствует появлению рака головы и шеи. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Рак головы и шеи, шестой по распространенности вид рака в мире, включает в себя несколько видов рака, в том числе рак полости рта, глотки, гортани и прилегающих слюнных желез. При отсутствии лечения продолжительность жизни человека с диагностированным раком головы и шеи составляет 2-3 года.

Исследователи проанализировали медицинские данные из 64 организаций здравоохранения. Они отследили случаи рака у пациентов, употреблявших марихуану на протяжении от года до пяти лет.

Команда обнаружила, что у людей с зависимостью от марихуаны рак головы и шеи обнаруживали от 3,5 до пяти раз чаще по сравнению с теми, кто не употребляет этот наркотик. При этом заболеваемость указанными видами рака не зависела от таких факторов как возраст, пол, этническая принадлежность, употребление табака и алкоголя.

По мнению ученых, канцерогенный эффект марихуаны связан с дымом от ее курения.

«Марихуану обычно курят без фильтра, и ее дымом затягиваются глубже, чем обычными сигаретами. Кроме того, что марихуана горит при более высокой температуре, чем табак, что увеличивает риск воспаления и развития рака», — объяснили авторы исследования.

Ранее ученые сравнили вред для легких человека от табачного дыма и курения марихуаны.