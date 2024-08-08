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Российские ученые научились превращать отходы пенопласта в ароматы розы и земляники

В ПНИПУ разработали технологию переработки полистирола в ароматизаторы

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Пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод получения ароматических соединений из полистирола — одного из наиболее распространенных в мире видов пластика. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Полистирол – это синтетический полимер, образованный из стирола с помощью полимеризации (многократного присоединения молекул друг к другу). Он легкий, прозрачный, прочный и устойчивый к различным химическим воздействиям. Поэтому его активно применяют в строительстве, медицине, сельском хозяйстве, дизайне и других отраслях. В окружающей среде этот материал разлагается десятилетиями, высвобождая в процессе токсичный стирол и другие вредные вещества.

В Пермском Политехе разработали новую технологию утилизации полистирола. В ходе процесса исходное сырье (например, пенопласт — вспененный полистирол) измельчают и нагревают до 500°C, превращая в конденсат, который затем перегоняется с водяным паром. Затем полученные фракции стирола отбирают и перерабатывают до фенилэтиленгликоля и ацетофенона: молекул, дающих запахи розы и земляники.

Политехники планируют построить первую экспериментальную установку для получения стирола указанным способом, а также отработать методику синтеза отдушек розы и земляники, чтобы выйти с ней на российский рынок.

Сегодня лабораторные испытания продолжаются с целью оптимизации технологии и снятия основных параметров процесса для масштабирования установки деполимеризации, добавили в ПНИПУ.

Ранее в Пермском Политехе нашли способ превратить загрязняющие водоемы водоросли в экологичное биотопливо для авиации.

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