Названы патологии, на которые указывает потемнение в глазах при подъеме

Если при резком подъеме с кровати или со стула у человека темнеет в глазах, то это может говорить о ряде патологий. В том числе об обезвоживании, болезнях сердца, эндокринных нарушениях и заболеваниях нервной системы или, например, о деменции. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением неврологии и невролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Виталий Акимов.

«Эти неприятные симптомы могут говорить о заболеваниях нервной системы, например, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, автономной дисфункции и болезни периферических нервов», – отметил врач.

По его словам, темнота в глазах и головокружение после подъема с кровати могут быть также признаком обезвоживания, которое вызвано высокой температурой, рвотой, недостаточным приемом жидкости, тяжелой диареей или чрезмерными физическими нагрузками с выраженной потливостью.

«Кроме того, они могут быть связаны с заболеваниями сердца, например, с очень низкой частотой сердечных сокращений, нарушением работы клапанов, ишемией сердца или сердечной недостаточностью. Это также может говорить об эндокринных нарушениях. Среди них нарушения функции щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность и низкий сахар. Все эти состояния могут нарушать регуляцию артериального давления», – рассказал врач.

Но чаще всего, по словам врача, потемнение в глазах при подъеме с кровати все же связано с понижением артериального давления. Это происходит из-за изменения положения тела из горизонтального в вертикальное и перераспределением крови в теле. Этот феномен называется ортостатическая гипотензия. Кроме нечеткости зрения и головокружения при этом могут возникать слабость, предобморочное или обморочное состояние и спутанность сознания.

«Важно помнить о том, что симптомы ортостатической гипотензии повышают риск падений, развития инсульта и инфаркта. Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу. Если это случается нечасто, то беспокоиться не стоит», – подчеркнул врач.

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