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Врач рассказала, может ли стресс привести к отечности лица

HealthNews: постоянно высокий уровень кортизола может привести к отечности лица

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Shutterstock

Постоянно повышенный уровень гормона кортизола может стать причиной отеков и «одутловатости лица». Однако отеки сами по себе не всегда свидетельствуют о стрессе. Об этом изданию HealthNews рассказала Гоури Редди Рокко, эндокринолог и эксперт в области регенеративной медицины.

Врач объяснила, что в социальных сетях распространено мнение о том, что высокий уровень кортизола, который называют гормоном стресса, может привести к одутловатости лица. По словам доктора, такие сведения не противоречат медицинским фактам. Причинами избыточной выработки кортизола могут быть факторы образа жизни, такие как недостаток сна, отсутствие физических упражнений, постоянное эмоциональное напряжение, неумение справляться со стрессом, злоупотребление кофе, энергетиками, фастфудом и сладким.

Рокко уточнила, что, когда организм вырабатывает аномальное количество кортизола в течение длительного периода времени, у человека может развиться синдромом Кушинга. Для него характерно формирование отеков, увеличение массы тела, изменение внешнего вида кожи и повышение кровяного давления.

Тем не менее одутловатое лицо не всегда выступает признаком повышенного кортизола. Легкая припухлость может быть физиологической особенностью человека, а нарастающая отечность — сигнализировать о других патологиях.

Ранее ученые подтвердили, что стресс лишает мозг возможности сопротивляться деменции.

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