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Ученые протестировали необычное молоко для создания полезного мороженого

PLOS One: кобылье молоко помогло ученым создать полезное вкусное мороженое

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Depositphotos

Ученые оценили возможность использования кобыльего молока для производства йогуртового и синбиотического мороженого. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

«Пробиотики — это штаммы микроорганизмов, которые при употреблении в достаточных количествах оказывают положительное влияние на здоровье. Некоторые из возможных эффектов включают уменьшение риска развития рака, снижение уровня холестерина и улучшение работы иммунной системы», — объяснили ученые.

Было разработано четыре варианта мороженого из кобыльего молока и различными бактериями. Продукт был обогащен инулином — особыми пищевыми волокнами, которые повышают выживаемость пробиотических бактерий в мороженом. Это подтвердило и новое исследование: в мороженом с инулином было в несколько раз больше пробиотических бактерий. Также ученые выяснили, что инулин снижает кислотность мороженого.

Все образцы имели одинаковое содержание белков, жиров и углеводов, скорость таяния и степень взбитости.

«Цвет всех образцов воспринимался как бело-кремовый и однородный. Текстура была оценена как мягкая, довольно кремовая и слегка льдистая. Все образцы имели приятный сливочный вкус», — рассказали ученые.

Ранее ученые выяснили, что лошади с разнообразным составом кишечных бактерий приносят владельцам больший доход.

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