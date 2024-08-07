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В Якутии выкопали древнего шерстистого носорога

СВФУ: в Оймяконском районе Якутии обнаружили мумию шерстистого носорога

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Мичил Яковлев/Пресс-служба СВФУ

В Оймяконском районе Республики Саха (Якутии) обнаружили мумифицированную тушу шерстистого носорога. Находку сделали на участке горных работ, сообщается на официальном сайте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

«Мы только что вернулись с места обнаружения шерстистого носорога, где нам передали его рог. Фрагментированная туша была законсервирована, и по предварительной договоренности с партнерами извлечение ее запланировано на осень», — отметил заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

Ученый добавил, что в Якутии за все время нашли лишь пять останков шерстистых носорогов — в 1771, 1877, 2007, 2014 и 2020 годах. В новейшей истории СВФУ еще ни разу не получал тушу шерстистого носорога с сохранившимися мягкими тканями.

Точный биологический возраст и половая принадлежность животного будут установлены после всестороннего исследования самой мумии.

По словам представителей научного учреждения, останки шерстистого носорога станут ценным материалом для исследований, а также пополнят коллекцию Музея мамонта.

Шерстистые носороги были распространены в эпоху плейстоцена от 2,6 млн до 11,7 тыс. лет назад. После окончания последнего ледникового периода их ареал сократился. В итоге эти звери полностью вымерли около 10 тыс. лет назад в результате изменения климата и деятельности человека.

Ранее российские ученые из СВФУ препарировали мумию древнего волка из плейстоцена.

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