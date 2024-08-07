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Ученые: кошки скорбят при утрате друзей-питомцев, даже если это были собаки

AABS: кошки оказались способны тяжело переживать потерю четвероногих товарищей

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Shutterstock/Andrei Metelev

Американские ученые из Оклендского университета выяснили, что домашние кошки могут испытывать скорбь при утрате других питомцев, живших с ними под одной крышей. Это распространяется как на кошачьих сородичей, так и на собак. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Animal Behaviour Science (AABS).

Траур — устоявшееся явление в животном мире. Слоны, дельфины и шимпанзе демонстрируют сложное поведение, например, охраняют тело своего товарища после его кончины. Однако до недавнего времени было неизвестно, способны ли кошки испытывать схожие чувства в результате потери.

В новом исследовании команда опросила более 450 владельцев кошек, у которых недавно скончался другой питомец. Примерно в двух третях случаев речь шла об уходе из жизни другого кота, в остальных случаях — собаки.

Результаты показали, что кошки страдают от потери четвероногого друга. Это проявляется в изменении поведения, повышенной тревоге, а также ухудшении сна, аппетита и интереса к играм.

«Они [кошки] меньше спали, ели и играли, а больше искали внимания людей и других домашних животных, прятались, проводили время в одиночестве и ходили в поисках покинувших их товарищей», — отметили авторы исследования.

По словам ученых, их открытие показало, что скорбь — универсальное чувство, распространенное в животном мире. Однако специалисты также отметили, что владельцы кошек могли невольно проецировать свою боль от утраты любимцев на живых питомцев.

Ранее исследователи доказали, что питомцы снижают уровень стресса и выгорания от работы.

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