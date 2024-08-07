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В Греции откопали древнюю мозаику с плясками голых сатиров

YPPO: на острове Эвбея обнаружили мозаичную картину возрастом более 2500 лет

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culture.gov.gr

В Греции строители нашли древнее мозаичное изображение двух сатиров, датированное IV веком до нашей эры. Открытие сделали во время работ в городе Эритрея на острове Эвбея. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства культуры Греции (YPPO).

Сатиры — существа греческой мифологии, обитавшие в лесах и входившие в свиту бога вина и плодородия Диониса. Обычно их представляли как гуманоидов с рогами, хвостами и козлиными копытами.

Сатиры отличались жизнерадостным нравом и страстью ко всевозможным увеселениям, что отвечало характеру дионисийских празднеств и ритуалов. Как правило, сатиры не носили человеческой одежды, однако пользовались различными музыкальными инструментами. Также их часто изображали с кувшинами вина.

Картина показывает двух сатиров, один из которых играет на флейте, а второй танцует под музыку своего товарища.

Как уточнили в ведомстве, найденная мозаика шириной 1,13 метра располагалась на полу и была сделана из цветной гальки. Произведение дошло до настоящего времени в отличной сохранности.

По мнению исследователей, мозаика предназначалась для оформления зала для праздничных собраний и банкетов, что перекликается с сюжетом картины.

Ранее Крите обнаружили таинственное сооружение, похоже на мифический лабиринт минотавра.

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