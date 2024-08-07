Врач рассказал, чем грозит злоупотребление питьевой водой

Употребление более одного литра воды в час может грозить нарушением электролитного баланса и стремительным ухудшением самочувствия. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Тандер Джалили, профессор в области диетологии и интегративной физиологии из Университета Юты.

Врач объяснил, что почки человека в норме способны отфильтровывать один литр воды в течение часа. При злоупотреблении питьевой водой повышается риск гипонатриемии — снижения концентрации натрия в сыворотке крови до 136 ммоль/л. По словам Джалили, натрий играет важную роль в регулировании количества жидкости в организме. При его недостатке вода начинает «скапливаться» вокруг клеток.

Симптомы гипонатриемии могут быть разнообразными, от слабости и усталости до судорог и помутнения сознания. В некоторых случаях избыток воды может вызывать боль в груди, затрудненное дыхание и другие ощущения, схожие с симптомами инфаркта. Гипонатриемия также может стать причиной летального исхода.

Доктор отметил, что в Америке опасное снижение концентрации натрия в крови ежегодно диагностируют более чем у трех миллионов человек. При этом число случаев гипонатриемии постоянно растет. Ученые предполагают, что так происходит из-за экстремальной жары.

Ранее было названо грозное последствие переизбытка никотиновой кислоты.