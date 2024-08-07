Апельсиновый сок снижает уровень холестерина, выяснили ученые

Ученые из Школы фармацевтических наук Университета Паулиста (Бразилия) обнаружили, что ежедневное потребление двух стаканов апельсинового сока снижает уровень холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Lipids in Health and Disease (LHD).

В исследовании приняли участие 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Ученые проанализировали рацион добровольцев и попросили их рассказать, употребляют ли они апельсиновый сок. Полученную информацию исследователи сопоставили с показателями концентрации холестерина в крови испытуемых. Выяснилось, что у тех, кто выпивал по два стакана (примерно 480 мл) апельсинового сока ежедневно в течение года, общий уровень холестерина в крови был значительно ниже по сравнению с теми, кто не употреблял этот напиток.

В ходе других научных работ было подтверждено, что апельсиновый сок обладает несколькими полезными свойствами. Исследование, опубликованное в журнале Arya Atherosclerosis, выявило его благоприятное воздействие на кровяное давление.

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