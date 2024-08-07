Российские ученые повысили эффективность и безопасность операций на сердце

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с кардиохирургами исследователи передовые методы протезирования аортального клапана. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили в Пермском Политехе, в России до 22,5 млн человек страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Изолированные операции на сердечном клапане необходимы людям старше 60 лет и тем, кто не может придерживаться противотромбовой терапии из-за противопоказаний. В подобных вмешательствах часто используют биологические протезы из тканей.

Они отличаются высокой эффективностью, но иногда могут приводить к серьезным осложнениям из-за несовместимости с организмом пациента.

Для решения проблемы с аортальным клапаном используют два основных способа — имплантацию протезов ТиАра и операцию Озаки.

В новой работе ученые ПНИПУ сравнили эффективность и безопасность этих методов. Для исследования отобрали группу из 352 пациентов старше 18 лет, прошедших через тот или иной вид процедуры.

Как показал анализ, операция Озаки создает меньше рисков для дальнейшего развития патологий благодаря более низкому уровню трансклапанных градиентов на аортальных клапанах.

В то же время имплантация протезов ТиАра проходит значительно быстрее, за счет чего сокращается период нарушения кровообращения сердечной мышцы.

В ПНИПУ отметили, что результаты работы позволят оптимизировать стратегии лечения пациентов и минимизировать риски для их здоровья.

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