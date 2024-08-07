Просмотр Олимпийских игр по телевизору помогает худеть, выяснили ученые

Ученые из Университета Лафборо (Великобритания) установили, что активная поддержка спортсменов при просмотре Олимпийских игр по телевизору помогает сжигать дополнительные калории и худеть. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам исследователей, формула расчета затрат энергии при просмотре спортивных состязаний по телевизору учитывает пять ключевых факторов: вес тела, способ просмотра, количество проведенного перед экраном времени, интенсивность поддержки спортсменов и время, затраченное на активную поддержку. Чем больше вес болельщика и степень его увлеченности процессом — тем больше калорий он будет тратить.

По расчетам ученых, футбольный болельщик весом 176 фунтов (80 кг), который смотрит 90-минутный матч сидя, иногда вскакивая, выкрикивая слова поддержки и ерзая на месте, в течение трех четвертей игры может сжечь до 540 калорий. Примерно такое же количество он потратит в ходе 45-минутной пробежки.

Любитель соревнований стрельбе из лука с таким же весом может сжечь до 106 калорий, если будет смотреть 60-минутный матч сидя, изредка хлопая в ладоши и совершая другие малозатратные действия, например, обкусывая ногти. 106 калорий можно сжечь в течение 15-минутной поездки на велосипеде.

Ученые добавили, что волнительные зрелища сами по себе повышают частоту сердечных сокращений. Это побуждает организм расходовать еще больше энергии.

Ранее ученые выяснили, как мозг делает выбор между тренировками и едой.