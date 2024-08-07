Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, помогает ли загар избавиться от прыщей

Daily Mail: попытки вылечить акне с помощью загара могут привести к раку кожи

close
100%
Shutterstock

Воздействие ультрафиолетового солнечного излучения действительно может облегчить течение акне. Однако такой способ лечения повышает риск развития рака кожи и ведет к преждевременному старению. Об этом изданию Daily Mail рассказали дерматологи Уитни Боу и Джастин Клак из США и Великобритании.

Доктор Боу объяснила, что ультрафиолетовые лучи провоцируют фотостарение — ранее появление морщин, гиперпигментации и излишней сухости эпидермиса. Кроме того, пребывание под солнцем без защитных средств может стать причиной рака кожи (например, одной из его разновидностей, известной как меланома).

Дерматолог Клак добавила, что солнце действительно оказывает некоторое противовоспалительное воздействие, улучшающее внешний вид кожи людей с акне и псориазом. Однако основной механизм «терапевтического» эффекта загара представляет собой не «подсушивание» воспалений, а снижение уровня стресса. Дело в том, что солнечный свет эффективно выравнивает эмоциональный фон и снижает эмоциональное напряжение, выступающее фактором риска кожных заболеваний.

По словам специалистов, существует множество безопасных способов лечения акне. Попытки избавиться от прыщей с помощью загара слишком рискованны и не всегда результативны.

Ранее врач объяснила, почему летом обостряются кожные заболевания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами