Врач рассказал, помогает ли загар избавиться от прыщей

Воздействие ультрафиолетового солнечного излучения действительно может облегчить течение акне. Однако такой способ лечения повышает риск развития рака кожи и ведет к преждевременному старению. Об этом изданию Daily Mail рассказали дерматологи Уитни Боу и Джастин Клак из США и Великобритании.

Доктор Боу объяснила, что ультрафиолетовые лучи провоцируют фотостарение — ранее появление морщин, гиперпигментации и излишней сухости эпидермиса. Кроме того, пребывание под солнцем без защитных средств может стать причиной рака кожи (например, одной из его разновидностей, известной как меланома).

Дерматолог Клак добавила, что солнце действительно оказывает некоторое противовоспалительное воздействие, улучшающее внешний вид кожи людей с акне и псориазом. Однако основной механизм «терапевтического» эффекта загара представляет собой не «подсушивание» воспалений, а снижение уровня стресса. Дело в том, что солнечный свет эффективно выравнивает эмоциональный фон и снижает эмоциональное напряжение, выступающее фактором риска кожных заболеваний.

По словам специалистов, существует множество безопасных способов лечения акне. Попытки избавиться от прыщей с помощью загара слишком рискованны и не всегда результативны.

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