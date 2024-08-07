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Ученые рассказали, кому опасно носить умные часы

JAHA: умные часы вызывают стресс у людей с сердечными заболеваниями

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Ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины обнаружили, что умные часы и медицинские гаджеты не предоставляют достаточно информации о здоровье, что вызывает стресс у людей с болезнями сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA).

В исследовании приняли участие 172 пациента, страдающих сердечными заболеваниями. Часть испытуемых использовала умные часы для отслеживания состояния своего здоровья. Ученые попросили испытуемых рассказать, какое влияние гаджеты оказывают на их эмоциональный фон и оценить результативность использования устройств.

Оказалось, что владельцы таких гаджетов испытывали больший уровень стресса относительно своего состояния. Исследователи объяснили, что умные часы предоставляют ограниченную информацию о здоровье. Это побуждает пациентов тревожиться из-за своих симптомов и сомневаться в корректности назначенного лечения.

Кроме того, было установлено, что пользователи умных часов и медицинских гаджетов чаще обращаются к непроверенным источникам информации, пытаясь расшифровать свое состояние. По мнению исследователей, умные часы лишь напоминают людям о проблемах со здоровьем, не предоставляя решений.

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