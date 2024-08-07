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Названо грозное последствие переизбытка никотиновой кислоты

Врач Лебедев: избыток никотиновой кислоты может привести к проблемам с сердцем

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Избыток витамина В3, или никотиновой кислоты, увеличивает риск развития инсульта и инфаркта на 60%, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В недавнем исследовании американские ученые из Кливлендской клиники в Огайо обнаружили, что избыток витамина В3 увеличивает риск развития инсульта и инфаркта на 60%. У людей часто наблюдается повышенный уровень витамина B3 в организме, поскольку он содержится в очень многих продуктах и входит в состав различных БАДов, которые применяют для снижения холестерина или как «лекарство от старения». Кроме того, во многих странах на протяжении десятилетий витамином B3 обогащают основные продукты питания — муку, крупы и овес», – рассказал Лебедев.

По его словам, результаты этого исследования очень важны для пересмотра рекомендаций назначения витамина В3 некоторым категориям людей. Кроме того, они показывают необходимость лабораторного контроля концентрации ниацина в группах риска.

«При переизбытке никотиновой кислоты отмечаются изменения пигментации кожи, постоянная тошнота, диспепсия, повышенная утомляемость. Эта кислота участвует в синтезе белковых соединений, регулирует клеточное дыхание, оказывает влияние на синтез стероидных гормонов и жирных кислот, защищает кожу и нервную систему от повреждений. Также витамин В3 обладает сосудорасширяющим действием, ряд исследований показывает его способность снижать уровень «плохого» холестерина в крови», – добавил врач.

Никотиновая кислота содержится в ржаном хлебе, манго, ананасах, свекле, фасоли, гречке, мясе, печени, почках, грибах. Лучше всего она усваивается из продуктов животного происхождения.

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