Перечислены анализы, которые нужно сдать при отеках

Частые отеки могут указывать на нарушения работы почек. Чтобы исключить это, нужно сдать общий анализ мочи и биохимический анализ крови, рассказал «Газете.Ru» врач-нефролог сети «Клиника Фомина» Михаил Швецов.

«Существует железное правило: если есть подозрение на заболевание почек, рекомендуется сдать общий анализ мочи. О поражении почек свидетельствует повышенный уровень общего белка, лейкоцитов и эритроцитов. Также стоит сдать биохимический анализ крови с определением уровня креатинина, калия, мочевой кислоты. Это позволяет рассчитать важнейший показатель функции почек – скорость клубочковой фильтрации. Это показатель количества крови, очищаемой почками за определенный период времени. По нему врач сможет определить наличие и степень нарушения функции почек », – рассказал врач.

По его словам, при высоком уровне эритроцитов в моче следует посетить уролога, который поможет обнаружить очаговые изменения в почках, исключить онкозаболевание, отличить изменения в анализах мочи, связанные с поражением самих почек и мочевых путей и восстановить проходимость мочевыводящей системы.

«При высоком уровне белка в моче и повышении креатинина в первую очередь надо проконсультироваться уже у нефролога. Он занимается лечением диффузных заболеваний почечной ткани, таких как гломерулонефрит, а также почечной недостаточности», – заключил врач.

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