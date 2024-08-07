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Ученые нашли белок, мешающий иммунной системе бороться с раком

Immunity: белок METRNL отнимает энергию у клеток, борющихся с раком

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Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что белок, называемый метеориноподобным (METRNL), в микроокружении опухоли отнимает энергию у Т-клеток, тем самым ограничивая их способность бороться с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Изначально METRNL был описан в медицинской литературе как белок, частично ответственный за терморегуляцию у животных и людей. Однако ученые не знали, что METRNL активен при раке.

В серии лабораторных экспериментов исследователи проанализировали образцы (иммунных) Т-клеток из опухолевой ткани и крови пациентов с раком головного мозга (глиобластомой), раком предстательной железы, мочевого пузыря и почки. После этого ученые выполнили секвенирование РНК, чтобы попытаться идентифицировать гены, ответственные за дисфункцию опухоли. METRNL был наиболее высоко экспрессируемым геном.

Исследователи объяснили, что, когда Т-клетки пытаются устранить опухоль, состояние стресса заставляет их секретировать одноименный белок METRNL. Созданный METRNL взаимодействует с митохондриями (так называемыми энергетическими станциями клеток) и создает дыры в цепи переноса электронов, кластере белков, участвующих в процессе создания энергии. Из-за недостатка энергии Т-клетки перестают пытаться уничтожить раковые, что позволяет последним беспрепятственно размножаться и распространяться.

Ученые отметили, что повысить шансы на успешное лечение рака может блокировка METRNL. Чтобы выяснить, какие методы терапии могут обеспечить такой эффект, нужны дополнительные исследования.

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