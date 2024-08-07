Ученые нашли неожиданный фактор успеха лошади на скачках

Скаковые лошади с более разнообразным составом кишечных бактерий быстрее бегают и реже болеют простудой. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали 438 образцов фекалий, полученных от 52 жеребят. За животными следили от рождения до трех лет. Спортивные показатели были лучше у жеребят с более высоким разнообразием кишечных бактерий в возрасте одного месяца.

Большее количество бактерий Anaeropmataceae встречалось у лошадей с более высоким рейтингом, а бактерий Bacillaceae — с большими шансами на победу в скачках.

У жеребят, которые получали антибиотики в первые 28 дней жизни, было снижено разнообразие кишечных бактерий. Также они чаще страдали от болезней дыхательной системы, а их владельцы получали меньший доход.

«Антибиотики жизненно важны для лечения инфекций и защиты долгосрочного здоровья жеребят. Однако их нужно использовать ответственно. Наше исследование демонстрирует, что лечение антибиотиками может нарушить здоровый микробиом кишечника с длительным воздействием на здоровье и производительность животного», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что лошади могут страдать «человеческим» расстройством психики.