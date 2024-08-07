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Одиноким людям чаще снятся ночные кошмары, выяснили ученые

JOP: стресс от одиночества делает плохие сны более частыми и пугающими

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Орегон и других научных учреждений изучили связь между одиночеством и ночными кошмарами. Страшные сны ухудшают качество ночного отдыха, что повышает риск сердечных заболеваний, инсультов и других проблем со здоровьем. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychology (JOP).

Результаты, связывающие одиночество с кошмарами, были получены в ходе опросов, проведенных авторами среди более 1600 американцев в возрасте от 18 до 81 года.
Исследователи также предложили возможное объяснение ночных кошмаров, которое коренится в эволюции.

По мнению специалистов, люди эволюционировали, чтобы испытывать стресс и повышенную бдительность в состоянии одиночества, а не под воздействием факторов окружающей среды, таких как пережитая травма.

Ученые отметили, что выводы их работы согласуются с предположением, что борьба с одиночеством помогает уменьшить частоту ночных кошмаров. По их мнению, эту возможность необходимо изучить в ходе клинических исследований.

Ранее ученые выяснили, что социальные сети стали все чаще вторгаться в страшные сны человека.

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