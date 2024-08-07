Ученые создали детектор взрывчатки, который сможет ускорить досмотры в аэропортах

Американские химики из Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории разработали электронный детектор взрывчатых веществ, который в перспективе сможет существенно ускорить прохождение предполетного досмотра в аэропортах. Устройство способно быстро дистанционно улавливать низкие концентрации взрывчатки. Исследование опубликовано в научном журнале Talanta.

По словам ученых, созданное ими оборудование действует на дистанции до 2,5 метра и обладает точностью, позволяющей за несколько секунд идентифицировать тротил или гексоген на уровне менее 10 частей на квадриллион. Это сравнимо с обнаружением одной сосновой иголки среди всех сосен богатого хвойными лесами штата Вашингтон.

Разработка команды основана на распознавании материалов с низким давлением паров и медленным испарением с помощью ручного пробоотборника, который всасывает около 300 литров воздуха в минуту.

Ключом к чувствительному обнаружению является устройство длиной около полуметра, называемое атмосферной трубкой, где молекулы ионизируются перед отправкой в масс-спектрометр.

Длина этой трубки позволяет ионизировать целевые молекулы в течение большего времени (секунды против миллисекунд), что повышает чувствительность обнаружения.

Ученые также намерены задействовать свою разработку для обнаружения следов различных наркотиков.

Ранее исследователи доказали, что чутье собак превосходит все существующие электронные детекторы.