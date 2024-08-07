Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали рост доисторических «хоббитов», живших 700 тыс. лет назад

NatComms: вымершие сородичи человека с острова Флорес были менее метра в высоту

close
100%
Yousuke Kaifu/Reuters

Международная группа ученых из Японии, Индонезии, США и других стран уточнила рост очень маленьких родственников человека Homo floresiensis, населявших индонезийский остров Флорес около 700 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Известно, что этот вид гоминидов (семейства приматов, куда входят люди и крупные человекообразные обезьяны) был ответвлением Homo erectus, или человека прямоходящего. Homo erectus существовали между 2 млн и 250 тыс. лет назад.

Homo floresiensis также называют «хоббитами» в честь вымышленной расы хоббитов из произведений британского писателя Джона Толкина в жанре фэнтези. Как и хоббиты Толкина, Homo floresiensis были примерно вдвое ниже современного человека. До недавнего времени считалось, что их средний рост составлял около одного метра.

В новой работе исследователи проанализировали окаменевшие останки «хоббитов» с Флореса, включая зубы и часть плечевой кости. Как показали расчеты, Homo floresiensis оказались на шесть сантиметров ниже предыдущих оценок.

Команда выяснила, что малый размер тела Homo floresiensis развился в течение первых 300 тыс. лет их жизни на острове и затем сохранялся более 600 тыс. лет. Почему это произошло — пока неясно, однако такая тенденция могла быть следствием естественного отбора. По словам ученых, обитающие на островах слоны иногда становились меньше с течением времени.

Ранее исследователи опровергли теорию о вымирании неандертальцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами