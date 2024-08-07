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Летчику Власову предложили руководство пилотируемой космонавтикой в «Роскосмосе»

Пилотируемую космонавтику в «Роскосмосе» предложено курировать летчику Власову

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пилотируемой космонавтикой в России предложили управлять бывшему летчику-испытателю Павлу Власову. Ему достанется департамент, которым до 1 августа руководил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев, — об этом «Газете.Ru» рассказали два источника в ракетно-космической отрасли и эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

С 1 августа 2024 года начала действовать новая организационная структура госкорпорации «Роскосмос». Согласно ей, должность исполнительного директора, который руководил развитием пилотируемой космонавтики, упразднена. А место заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам предложено летчику-испытателю Павлу Власову, который в настоящее время занимает должность советника Борисова.

«Власов пока не назначен на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Его проверяют перед назначением. Пока он числится на должности советника», — объяснил Дмитрий Струговец.

По информации источников «Газеты.Ru», о назначении Власова кулуарно уже было объявлено первым заместителем главы «Роскосмоса» Александром Ивановым, который неофициально представил нового руководителя коллективу.

Сергей Крикалев, который ранее курировал пилотируемую космонавтику, сейчас находится в отпуске, ранее «Роскосмос» опроверг уход Крикалева из организации, объяснив, что космонавт продолжает работать в госкорпорации.

Сам Сергей Крикалев отказался прокомментировать ситуацию. О подробностях перестановок — в материале «Газеты.Ru».

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