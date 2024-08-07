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Стала известна новая схема структуры Роскосмоса

Опубликована новая структура «Роскосмоса»

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

С первого августа 2024 года вступил в силу приказ об учреждении новой организационной структуры госкорпорации «Роскосмос», схема которой попала в распоряжение «Газеты.Ru».

Как сообщил источник «Газеты.Ru» в ракетно-космической отрасли, первые заместители главы корпорации не покинут свои должности. Сейчас первым заместителем Юрия Борисова является Александр Иванов, который также входит в коллегию Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. За финансовую часть отвечает Андрей Ельчанинов. Информацию о сохранении ими своих должностей подтвердил эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

Также с 1 августа из структуры исчезли все исполнительные директора, а с ними ликвидирована и должность единственного космонавта «Роскосмоса», героя Советского Союза и героя Российской Федерации Сергея Крикалёва.

Как следует из схемы, для Крикалёва подходит только одна должность — заместитель генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам.

Однако, как рассказали «Газете.Ru» два источника в ракетно-космической сфере и Дмитрий Струговец, на эту должность уже претендует бывший лётчик-испытатель Павел Власов, который сейчас работает советником Борисова.

О подробностях перестановок — в материале «Газеты.Ru».

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