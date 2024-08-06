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Ученые выяснили, почему выпивать в компании веселее, чем в одиночестве

AdBio: употребление алкоголя в компании активирует особый рецептор дофамина

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ученые из Техасского университета обнаружили, что употребление алкоголя в компании активирует особый дофаминовый рецептор D1, что вызывает эйфорию. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction Biology (AdBio).

Ученые рассказали, что употребление спиртных напитков с друзьями повышает настроение многим людям. Те, кто предпочитает выпивать в одиночестве, напротив, отмечают возникновение симптомов депрессии.

Исследователи задались целью выяснить, какие механизмы лежат в основе таких различий. Для этого они провели эксперимент на двух группах плодовых мушек — с нормальным и искусственно увеличенным уровнем дофамина. Это нейромедиатор, который вырабатывается в момент получения субъективно приятного опыта. Плодовых мушек, находящихся в одиночестве и в группе сородичей, подвергли воздействию паров этанола.

Результаты показали, что «подвыпившие» насекомые в компании демонстрировали увеличение скорости и подвижности. Повышение активности у «мушек-одиночек» было незначительным.

Последней задачей команды было определить, какой из пяти дофаминовых рецепторов в мозге вносит наибольший вклад в этот процесс. Оказалось, что при употреблении алкоголя в социальной среде усиливается активность рецептора D1. Ученые отметили, что человеческий ген рецептора D1 влияет на предрасположенность к алкогольной зависимости. По словам исследователей, мозг человека интерпретирует и обрабатывает информацию о социальном окружении и направляет соответствующие сигналы дофаминовой системе, которая также активируется при употреблении алкоголя.

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