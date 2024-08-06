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Ученые выяснили, как мозг делает выбор между тренировками и едой

Nature: нейрогормон орексин играет ключевую роль при выборе между спортом и едой

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Freepik.com

Ученые из Швейцарской высшей технической школы (ETH) установили, что нейрогормон орексин регулирует возможность выбора в пользу физической активности или потребления дополнительной порции еды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Это открытие было сделано исследователями в ходе изучения влияния различных клеток гипоталамуса, гормонального центра мозга, на поведение млекопитающих. Ученые анализировали поведение обычных мышей и грызунов, у которых орексиновая система была заблокирована с помощью препаратов или генной модификации. Орексины — это вырабатываемые в мозге нейропептиды, которые контролируют нервное возбуждение, бодрствование и аппетит.

Грызунов разделили на две группы. Первая группа получала препарат алморексант, препятствующий работе орексина. Во время эксперимента каждого грызуна помещали на специальную арену, где находились беговое колесо и поилка со сладким молочным коктейлем на равном расстоянии.

Когда на арене была только поилка или только беговое колесо, блокировка орексина не влияла на поведение мышей. Однако при наличии выбора между этими двумя опциями грызуны с заблокированной орексиновой системой вдвое реже выбирали бег.

Ученые отметили, что при сниженной активности орексина мыши всегда предпочитали лакомство. Они считают, что это биологическое свойство также применимо к процессу принятия решений у людей, поскольку эти механизмы у мышей и людей практически идентичны.

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