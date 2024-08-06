Ученые нашли новый фактор, повышающий риск заболевания неизлечимой формой склероза

Американские ученые-медики из Мичиганского университета обнаружили новый фактор, позволяющий прогнозировать развитие бокового амиотрофического склероза (БАС) — редкого и неизлечимого нейродегенеративного заболевания. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (JNNP).

Люди с БАС страдают прогрессирующим параличом мышц, постепенно теряя способность двигаться, говорить и дышать. Средний срок жизни после постановки диагноза составляет несколько лет.

В новом исследовании команда выяснила, что наличие уровни металлов в крови и моче человека может способствовать риску развития БАС и сокращать продолжительность жизни при появлении этого диагноза.

Ученые измерили концентрацию металлов в образцах плазмы и мочи более чем 450 пациентов с БАС и почти 300 человек без этого заболевания.

Оказалось, что повышенное содержание меди, селена и цинка примерно в три раза увеличивает вероятность появления БАС и указывают на риск более раннего летального исхода.

Исследователи также обнаружили, что люди, чья профессия связана с воздействием металлов, находятся в группе особого риска развития БАС.

Ранее ученые нашли потенциальный способ борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.