Врач рассказал, как нужно подкладывать подушку для оптимального сна

Нередко люди жалуются на разбитость и боли в спине после сна. Причин может быть много, но главная — неправильное положение тела во время сна. Чтобы этого избежать, необходимо подкладывать под себя подушки или валики, чтобы выровнять тело. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

«Если вы любите спать на боку, подкладывайте подушку под другой бок, выравнивая его. Это поможет предотвратить прогибание в талии, что чревато не только изменением строения позвонков, но и сдавливанием органов. Позаботьтесь и о коленях — они могут напрягаться при сне на боку. Положите тонкое одеяло между ними», — рассказал врач.

Если сон на животе предпочтительнее, то лучше выбрать низкую подушку для здоровья шейного отдела.

«Для профилактики искривления поясничного отдела и гиперлордоза подкладывайте валик или подушку под живот. Если вы любите спать на спине, то подкладывайте валик под колени, чтобы предотвратить прогиб в поясничном отделе. Чтобы не страдала шея, тоже используйте низкую подушку», — отметил Галкин.

По его словам, если не выравнивать положение тела, то могут сформироваться перегибы и зажимы, что в дальнейшем приводит к боли.

«Наш позвоночник анатомически имеет несколько прогибов, однако существуют патологические перегибы, например гиперлордоз, которые могут мешать и создавать спазмы. Во время неправильной позы сна все эти гиперформы только ухудшаются, выгибаясь в неестественное положение и формируя общие перегибы и застои. Для сна оптимально любое положение тела, при котором вы высыпаетесь, а тело не болит. Поэтому максимально сохраняйте анатомические изгибы тела, подкладывайте подушки, если надо, и наслаждайтесь здоровым сном», — заключил врач.

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