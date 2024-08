Ученые выяснили, смогут ли люди прокормиться дождевыми червями в случае ядерной войны

Новозеландские, польские и американские ученые в сотрудничестве с некоммерческой организацией Alliance to Feed the Earth in Disasters установили, что после ядерной войны человечеству не удастся прокормить себя, питаясь дождевыми червями. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomass.

Даже небольшой ядерный конфликт приведет к выбросу большого количества сажи и других твердых частиц в атмосферу. Следствием этого станет невозможность проникновения достаточного количества солнечного света на поверхность Земли, что вызовет снижение средней температуры на несколько градусов и уменьшит процесс фотосинтеза, поставив урожайность сельхозкультур под угрозу. Подобные последствия могут иметь и масштабные природные катастрофы, такие как падение астероида или извержение супервулкана.

Группа экспертов под руководством Джеймса Малхолла из некоммерческой организации Alliance to Feed the Earth in Disasters решила изучить возможности дождевых червей (Lumbricina) как потенциального источника жизненно необходимых для выживания человечества калорий после ядерной катастрофы. Эти беспозвоночные существа питаются опавшими листьями и другими растительными остатками, поэтому ученые предполагают, что они смогут выжить в условиях временного дефицита солнечного света.

Сначала Малхолл и его команда оценили примерную общую массу всех дождевых червей на планете. По предыдущим исследованиям, в каждом квадратном метре почвы в среднем содержится 51 грамм сырой массы этих беспозвоночных. При этом площадь земель, пригодных для обитания дождевых червей и их добычи людьми, составляет 10,3 миллиарда гектаров. Соединив эти два значения, авторы пришли к выводу, что сырая масса червей, пригодная для употребления в пищу, составляет 5,3 миллиарда тонн. Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности в белке восьми миллиардов людей на протяжении 1310 дней и в энергии — на протяжении 220 дней.

Однако затем ученые пришли к выводу, что ни ручной сбор, ни применение различных химических веществ, ни использование современных сепараторов почвы не являются эффективными методами добычи этих беспозвоночных в больших объемах.

Авторы также отметили, что поедание дождевых червей может быть опасным для здоровья из-за накопления в их телах различных химических веществ. Кроме того, в некоторых регионах мира (таких как Канада, Восточная и Центральная Азия) станет слишком холодно для их сбора. При этом в случае сокращения количества осадков активность червей снизится, что сделает добычу пищи еще сложнее.

