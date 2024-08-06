Врач рассказала, какие ошибки в макияже могут навредить здоровью глаз

Обмен косметикой, плохая гигиена, использование просроченных продуктов и нанесение макияжа в общественном транспорте повышают риск заражения глаз инфекциями. Об этом изданию The Sun рассказала британский офтальмолог Нимми Мистри.

Врач предупредила женщин, привыкших пользоваться косметикой в общественном транспорте, о возможности заражения глаз инфекциями, такими как кератит и конъюнктивит, из-за возможного контакта с бактериями синегнойной палочки на поручнях и сиденьях. Особенно важно осознавать этот риск тем, кто носит контактные линзы или имеет ослабленный иммунитет.

Недостаточное очищение лица и глаз перед сном, а также использование грязных инструментов для нанесения макияжа могут способствовать развитию воспаления роговицы. Грязные спонжи и кисти, например, могут стать идеальной средой для размножения золотистого стафилококка.

Еще одним важным фактором, повышающим риск инфицирования глаз, выступает использование просроченной косметики. Даже при наличии в ней консервантов, предотвращающих размножение бактерий, просроченные продукты для макияжа со временем могут стать опасными. Врач отметила, что привести к серьезным последствиям может нанесение макияжа испорченной тушью.

В заключение эксперт настоятельно рекомендовала избегать обмена декоративной косметикой с подругами, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем глаз.

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