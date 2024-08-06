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Ученые выяснили, у каких людей больше шансов на здоровое старение

Daily Mail: у женщин больше шансов на здоровое старение, чем у мужчин

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Shutterstock

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что только один человек из десяти стареет благополучно. При этом женщины имеют на 29% больше шансов на здоровое старение по сравнению с мужчинами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни более семи тысяч добровольцев старше пятидесяти лет. Они выявили четыре основных фактора, способствующих эффективному и здоровому старению: отсутствие хронических болезней, стабильное психическое состояние, поддержание умственной активности и регулярное социальное взаимодействие.

Выяснилось, что лишь 11,9% участников (почти каждый десятый человек) соответствовали таким критериям. Ученые также подсчитали, что у тех, кто придерживался здорового образа жизни, было в 3,5 раза больше шансов на благополучное старение. Под здоровым образом жизни подразумевалось сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и умеренное потребление спиртных напитков.

Исследование показало, что вероятность достижения здорового старения у женщин была на 29% больше по сравнению с мужчинами. Также с хорошим здоровьем в возрасте 50 лет и старше коррелировал высокий уровень образования и дохода.

Ранее ученые выяснили, какой механизм скрыт в основе старения клеток.

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